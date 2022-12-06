В Тюменской области в два раза вырос объем кредитования предприятий нефинансового сектора

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В два раза вырос объем кредитования предприятий нефинансового сектора в Тюменской области в 2022 году. Большая часть выданных займов приходится на предприятия нефтехимии. Такие данные были приведены на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством Банка России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Восстановить кредитную активность бизнесу помогло снижение процентных ставок по рублевым краткосрочным кредитам - с 17,6 % в марте до 9,2 % в сентябре. А в числе нововведений 2022 г. участники отметили доступность услуги кешаут, по которой можно снять наличные в кассах торгово-сервисных предприятий и АЗС в селах, где нет банкоматов и офисов банков.

По словам управляющего отделением по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ Елены Никитиной, эта возможность предоставлена в рамках регионального проекта по повышению доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах.

В свою очередь, Александр Моор отметил активное участие руководства отделения Банка России по Тюменской области в работе штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона. По мнению губернатора, это позволяет оперативно доводить до представителей органов власти и бизнес-сообщества информацию о состоянии финансового сектора, принимаемых Банком России мерах поддержки финансового рынка и ходе их реализации.

Отметим, что встреча состоялась также при участии заместителя председателя ЦБ РФ Руслана Вестеровского, начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Рустэма Марданова и представителей регионального правительства.