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В Тюмени проведут проверку по факту возгорания в маршрутном автобусе

Происшествия, 13:42 06 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту возгорания в маршрутном автобусе в Тюмени организовала прокуратура Тюменской области.

Как сообщает ведомство, проверка состоится с привлечением уполномоченных органов контроля. Они дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к перевозке пассажиров.

Напомним, автобус загорелся утром 6 декабря в районе дома № 3 по ул. 50 лет Октября г. Тюмени. Из него эвакуировали восемь человек. Никто не пострадал.

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# пожар , проверка

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