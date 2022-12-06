В Тюмени проведут проверку по факту возгорания в маршрутном автобусе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту возгорания в маршрутном автобусе в Тюмени организовала прокуратура Тюменской области.

Как сообщает ведомство, проверка состоится с привлечением уполномоченных органов контроля. Они дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к перевозке пассажиров.

Напомним, автобус загорелся утром 6 декабря в районе дома № 3 по ул. 50 лет Октября г. Тюмени. Из него эвакуировали восемь человек. Никто не пострадал.