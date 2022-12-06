  • 6 декабря 20226.12.2022вторник
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Руслан Кухарук рассказал главе Салехарда о помощи семьям мобилизованных

Общество, 17:56 06 декабря 2022

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Глава Салехарда Алексей Титовский посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные ЯНАО.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

С главой Салехарда Руслан Кухарук обсудил вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве.

"Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений", – поделился глава Тюмени в своем Telegram-канале.

﻿

По словам Руслана Кухарука, ценность подобного общения заключается в обмене опытом, практическими наработками по широкому кругу вопросов, позволяет обсудить особенности механизмов реализации нацпроектов на каждой из территорий и другие актуальные аспекты работы глав муниципалитетов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , Салехард

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 06.12.20221493 электронных сертификата на техсредства реабилитации получили жители Тюменской области в 2022 году
18:05 06.12.2022Взглянуть по-новому на быт сибирской глубинки можно на выставке в Тюмени "Начать сначала. Утро в деревне"
17:56 06.12.2022Руслан Кухарук рассказал главе Салехарда о помощи семьям мобилизованных
17:54 06.12.20227 декабря - события дня