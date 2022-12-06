Руслан Кухарук рассказал главе Салехарда о помощи семьям мобилизованных

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Глава Салехарда Алексей Титовский посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные ЯНАО.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

С главой Салехарда Руслан Кухарук обсудил вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве.

"Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений", – поделился глава Тюмени в своем Telegram-канале.

По словам Руслана Кухарука, ценность подобного общения заключается в обмене опытом, практическими наработками по широкому кругу вопросов, позволяет обсудить особенности механизмов реализации нацпроектов на каждой из территорий и другие актуальные аспекты работы глав муниципалитетов.