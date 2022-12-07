В Тюменской области проверили 54,6 тысяч тонн семян для весеннего сева

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

54,6 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых для весеннего сева проверили специалисты филиала Россельхозцентра по Тюменской области. Более 50 % посевного материала соответствует ГОСТу, сообщает ведомство.

Некондиционными в результате проверки признаны 27,02 тыс. тонн, из них около 94 % семян не соответствуют требованиям по засоренности и около 29 % - по всхожести. В Бердюжском, Исетском, Ишимском, Тюменском и Юргинском районах, а также Заводоуковском округе весь исследованный материал кондиционный.

В испытательных лабораториях на проверке находится еще 1,4 тыс. тонн сельхозкультур. В Россельхозцентре уточнили, что большой объем семян поступает в лаборатории для проведения предварительного анализа на всхожесть и влажность. Так сельхозтоваропроизводители понимают, требуется ли еще доработка партии семян или она уже готова к весеннему севу.