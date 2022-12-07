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Тоболяка за кражу радиаторов и дрели оштрафовали на 10 тысяч рублей

Происшествия, 15:23 07 декабря 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жителя Тобольска за кражу четырёх металлических радиаторов и электрической дрели оштрафовали на 10 тыс. рублей. Заседание суда проходило в особом порядке.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в июне 2022 года тоболяк проник в гараж на территории участка № 19 по ул. Центральной в с. Дегтярево, откуда похитил радиаторы и дрель. Материальный ущерб составил 13 тыс. 900 рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью и согласился с предъявленным обвинением.

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# кража , суд

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