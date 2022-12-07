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Пригласительные на новогодние квесты, мюзиклы и мастер-классы разыграют в Тюмени

Общество, 17:03 07 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пригласительные билеты на мероприятия новогодней программы Музейного комплекса им. И. Я. Словцова разыграют в Тюмени 10 декабря с 14 до 15 часов.

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, каждому посетителю главного корпуса Музейного комплекса им. И. Я. Словцова будет выдан уникальный номер. Со стартом новогодней программы с помощью генератора случайных чисел с прямой трансляцией на экран будут отобраны победители, которые получат призы.

В их числе - приглашения на музейное путешествие "Всё про Новый год" на 18 декабря, мастер-класс "Снежный зайчик" 17 декабря, квест "Культурный кот-2023" на 22 декабря, мюзикл "Новогодние приключения Буратино" на 17 декабря и другие.

Принять участие в розыгрыше могут граждане России, достигшие возраста 12 лет.

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# Музейный комплекс им , розыгрыш , Словцова

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