Добровольцы проводят субботники в бывшем аптекарском складе в Тобольске

| Фото: группа ""Добрая воля" город Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа ""Добрая воля" город Тобольск" ВКонтакте

Субботники проводят участники объединения "Добрая воля" в здании бывшего казенного аптекарского склада на Базарной площади, 6 в Тобольске. В здании начала XX века горожане делают ремонт, сейчас они убирают штукатурку со стен.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил представитель "Доброй воли" Виктор Канцлер.

"Это здание принадлежит частному лицу. На год, на время текущего ремонта, нам предоставили часть помещения бесплатно. Для работы привлекаются студенты строительных специальностей и их преподаватели. В ремонте участвует председатель городской думы Андрей Ходосевич, он сделал электричество собственноручно", — рассказал он.

Обычно работы на объекте проходят каждую субботу в 11 часов, расписание публикуется в группе объединения "Добрая воля" ВКонтакте. В этом же помещении волонтеры занимаются старинными наличниками — снимают старую краску и готовят их к покраске.

Казенный аптекарский склад построен на месте деревянных торговых рядов в 1900-х годах. Там располагались аптека, лаборатория, склады и квартира провизора. Перед революцией здесь также находился магазин братьев Ершовых.

Дом неоднократно переделывался под различные учреждения. При этом были изменены интерьеры, заложены дверные проемы в первом этаже, утрачены балконы.

Влада Нерадовская