  • 9 декабря 20229.12.2022пятница
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Будущий вожатый из Тюменской области стал бронзовым призером "Лиги первых" в Москве

Общество, 16:05 09 декабря 2022

областная школа вожатых во "ВКонтакте" | Фото: областная школа вожатых во "ВКонтакте"

Слушатель областной школы подготовки вожатых "Ребячья республика" Артем Смирнов занял третье место в финале Всероссийского конкурса "Лига первых" в номинации "Вожатый – профессия-птица", который прошел с 4 по 9 декабря в Москве, сообщает областная школа вожатых во "ВКонтакте".

Артем блестяще прошел испытания первого тура: прописал идею профильного отряда и написал емкое и интересное эссе "Почему я могу быть хорошим вожатым.

областная школа вожатых во "ВКонтакте" | Фото: областная школа вожатых во "ВКонтакте"

Это позволило ему выйти в финал, где ребята со всех регионов России защищали свои проекты и учились у федеральных экспертов вожатскому мастерству.

"Артем достойно представил Тюменскую область на всероссийском уровне. Мы очень гордимся, что в нашей областной школе вожатых есть такой лидер, который непременно станет ярким примером для ребят", - подчеркнули представители школы.

Молодой человек, помимо прочих достоинств, также является волонтером и принимает активное участие во всех акциях и добрых делах Тюмени.

Кстати, по условиям конкурса участники, успешно прошедшие курс обучения, смогут работать по профессии "Вожатый" в международных, федеральных, региональных детских центрах и лагерях России в 2023 году.

Добавим, финалистами конкурсного отбора стали 195 участников из 42 регионов России.

областная школа вожатых во "ВКонтакте" | Фото: областная школа вожатых во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вожатые , конкурс , Москва

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 09.12.2022В Тюмени в парке Пограничников установили семиметровую елку
16:49 09.12.2022В Тюменской области 2 тыс. 158 человек направили на профессиональное обучение с начала года
16:38 09.12.2022Картины Тюменского музейно-просветительского объединения стали принтами на футболках и сумках
16:16 09.12.2022Жена Героя России приняла участие во встрече с семьями раненых и мобилизованных тюменцев