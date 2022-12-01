Как найти баланс в отношениях с подростком, расскажут тюменские психологи

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Лекция "Ответственность, свобода, дисциплина: как найти баланс в отношениях с подростком" пройдет в Тюмени в региональном центре "Семья" 14 декабря. Начало в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Ведущие психологи центра "Семья" Джамиля Достовалова и Анна Шерстобитова расскажут о том, как научить ребенка устанавливать личные границы, что такое эмоциональная и территориальная сепарация, где и когда применять родительский авторитет.

Родители смогут задать специалистам вопросы и узнать об особенностях воспитания в конкретном случае.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо регистрация по ссылке.