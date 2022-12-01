В Тюмени Дед Мороз спустится с крыши, чтобы поздравить детей в больнице

| Фото: пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города Москвы | Фото: пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города Москвы

Акция "Новогодний десант" стартует в Тюмени после 20 декабря. Это третий этап проекта "Я — спасатель", который претендует на Молодежную лидерскую премию.

"Суть акции — поздравить ребят, которые в предновогодние дни находятся в больницах, и детей мобилизованных. По задумке Дед Мороз в альпинистском снаряжении спустится с крыши, поздравит детей, организует интерактив и мастер-классы. Наша задача — создать новогоднее настроение", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта "Я — спасатель", председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

Проект поделен на три этапа. Первый реализовали в летних пришкольных лагерях. Там с детьми проводили занятия с использованием модернизованной игры "Я — спасатель". Ребята изучали ОБЖ и основы первой помощи. Дети распределялись по ролям, некоторым выдавали накладные "травмы". На "раненых" отрабатывали первую помощь. Второй режим игры предусматривал включение интерактивных площадок, на которых дети, в частности, изучали основы альпинизма, узнавали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. В процессе игры у ребят возникало условное ЧС, они должны были отработать определенную задачу. С сентября проходили встречи по теме безопасности в школах Тюмени и Тюменского района. Всего участвовали более трех тысяч детей и подростков.

Проект "Я — спасатель" направлен на пропаганду работы спасателя, популяризацию культуры безопасности. Занятия больше направлены на практику, используется интерактив. "Мы проводили встречи с младшими классами, в будущем им будет интереснее на уроках ОБЖ. Дети запоминают основные правила. Когда мы приходили в первый раз, ребята не знали, что такое жгут. Видим, что они усвоили материал. Наша задача — идти дальше. Давать им более обширные знания по новому блоку. Так, постепенно, начиная с азов, применяем более сложные механики в сфере оказания первой помощи", — поделился Максим Бойко.

Напомним, прием заявок на Молодежную лидерскую премию в Тюменской области длился до 18 ноября. Участниками могли стать тюменцы в возрасте от 18 до 35 лет, которые реализовали социально значимые события и проекты в области с 1 мая 2021 года до 30 сентября 2022 года. По итогам экспертной оценки определят победителей. Лучшие участники смогут отправиться в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюменскую область, Челябинск, Новосибирск, Москву, Ханты-Мансийск по программе "Больше, чем путешествие" бесплатно. Также для победителей проведут диагностику управленческих компетенций. Итоги подведут в декабре 2022 года.

На Молодежную лидерскую премию 111 номинантов представили 152 социально значимые инициативы. Проекты разные: спортивные фестивали и программы, перфомансы и спектакли, добровольческие акции, экспедиции и выставки, проекты по развитию soft skills и другие.

Инна Пахомова