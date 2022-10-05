Не менее тысячи школьников Тюмени и Тюменского района соберут занятия по первой помощи и пожаротушению

| Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте

Не менее тысячи школьников примут участие во втором этапе проекта "Я — спасатель", который стартовал в Тюмени и Тюменском районе в октябре. В учебных заведениях пройдут занятия по работе со средствами пожаротушения, оказанию первой помощи.

"Наша основа — занятия по пожарной безопасности и первой помощи. Но можем провести и по запросу руководства школ встречи по противодействию терроризму. Занятия проводят инструкторы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей при поддержке Главного управления МЧС России по Тюменской области. Занятия проходят еженедельно, в неделею — два-три выезда в школы. Второй этап продлится до декабря", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" соавтор проекта, председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

В декабре авторы идеи организуют предпраздничную акцию, суть которой - популяризация профессии спасателя. Участники посетят детей, которые находятся в больницах, и устроят небольшой праздник. По задумке спасатели, наряженные в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, спустятся к ребятам с крыши. Для детей проведут мастер-классы и вручат подарки.

| Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте

Отметим, первый этап проекта, рассчитанного на детей от 7 до 14 лет, реализовали в летних лагерях в июле-августе. Занятия посетили около двух тысяч учеников. При работе с ними использовали модернизированную настольную игру "Я — спасатель". Первый формат предусматривал изучение ОБЖ и основ первой помощи. Дети распределялись по ролям, некоторым выдавали накладные "травмы". На "раненых" отрабатывали первую помощь. Второй режим игры предусматривал включение интерактивных площадок, на которых дети, в частности, изучали основы альпинизма, узнавали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. В процессе игры у ребят возникало условное ЧС, они должны были отработать определенную задачу.

Ранее на осуществление проекта "Я — спасатель" региональному благотворительному общественному движению Тюменской области "Подари ребенку праздник" по итогам второго конкурса 2022 года Фонда президентских грантов выделили более 1 млн 810 тыс. рублей. Инициатива организована вместе с Тюменским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Инна Пахомова