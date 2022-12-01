Тюменский медуниверситет стал призером Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Тюменский медуниверситет занял второе место в номинации "Лучшие практики адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста" Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Первое – у карьерного проекта по трудоустройству Москвы "Вработе".

По информации пресс-службы вуза, финал конкурса состоялся в университете науки и технологий МИСИС в Москве. Тюменский вуз представляла руководитель Центра трудоустройства выпускников ТМУ Надежда Селиванова. Она выступила с докладом и презентовала видеоролик о программе сопровождения выпускников, которая помогает молодым специалистам сократить период адаптации на первом рабочем месте.

"Программа действует в вузе пять лет и предполагает закрепление за новичком опытного коллеги – куратора. Наставник помогает разобрать сложные клинические случаи, назначить терапию, подготовить публикации для научных журналов. В результате доля оттока молодых специалистов из медицинских организаций Тюменской области в среднем не превышает пять процентов от общего числа трудоустроенных граждан", - рассказали в вузе.

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи прошел в 11 номинациях. Участниками стали 574 учреждения из 73 регионов страны. Это коммерческие и государственные компании, центры занятости, вузы.