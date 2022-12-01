В Тюменской области реализуют восемь новых инвестпроектов на 786 миллионов рублей

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Восемь новых инвестпроектов со вкладом в экономику 786 млн рублей будут реализованы в трех муниципалитетах Тюменской области. Отбор прошел на экспертном совете. В числе бизнес-идей - производство удобрений, изделий из бумаги, строительство спортцентров, услуги и торговля, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Расширить бизнес по выпуску термобумаги, чековой ленты планирует Боровская бумажная компания. Вклад в экономику оценивается в 240 млн рублей, коллектив увеличится на 20 сотрудников.

Тюменский предприниматель планирует создать "Академию футбола", объем инвестиций – 138 млн рублей, будет создано 34 рабочих места. Инвестор заручился имущественной поддержкой. Под центр будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Еще один центр - физкультурно-спортивный с бассейном и фитнес-залами в 2023 г. откроется в Заречном микрорайоне. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей, здесь смогут трудиться 44 тюменца.

В Абатском районе два проекта по расширению действующего бизнеса реализуют сельские предприниматели - строительство двух торговых объектов: детского кафе и пекарни, где создадут 10 рабочих мест. Финансовый объем вложений - более 10 млн рублей.

Производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа, добытого на участке "Менделеевский-3", запустят в Тобольске. В промплощадку вложат 40 млн рублей. Также в этом городе в 2023 г. начнется строительство семейно-развлекательного центра "Корпорация детства". Стоимость проекта - 36 млн рублей.

В целом после реализации данных инвестиционных проектов в регионе будет создано более 140 новых рабочих мест.