Тюменца с двумя свертками "синтетики" задержали в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени задержали на ул. Малая Садовая в Ишиме, при нем оказалось два свертка со светлым порошкообразным веществом. Изъятое - N-метилэфедрон весом 0,62 гр. и мефедрон весом 2,15 гр., сообщает региональное УМВД.

Тюменец рассказал, что работал "закладчиком". Злоумышленник приобретал запрещенное вещество в интернете, готовил его к реализации, распространял. Он специально снял в Ишиме квартиру, где хранил наркотики. Оперативники обнаружили многочисленные "закладки", оборудованные подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.