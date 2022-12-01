  • 12 декабря 202212.12.2022понедельник
  • USD62,3813
    EUR65,8407
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца с двумя свертками "синтетики" задержали в Ишиме

Происшествия, 17:49 12 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени задержали на ул. Малая Садовая в Ишиме, при нем оказалось два свертка со светлым порошкообразным веществом. Изъятое - N-метилэфедрон весом 0,62 гр. и мефедрон весом 2,15 гр., сообщает региональное УМВД.

Тюменец рассказал, что работал "закладчиком". Злоумышленник приобретал запрещенное вещество в интернете, готовил его к реализации, распространял. Он специально снял в Ишиме квартиру, где хранил наркотики. Оперативники обнаружили многочисленные "закладки", оборудованные подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 12.12.2022В Тюменском районе погиб водитель внедорожника
19:07 12.12.2022В Тюмени привлекли к ответственности шесть автомобилистов, чьи нарушения зафиксировали видеорегистраторы горожан
18:45 12.12.2022Тюменка перевела мошенникам 6,3 млн рублей
17:49 12.12.2022Тюменца с двумя свертками "синтетики" задержали в Ишиме