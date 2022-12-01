300 организаторов детского отдыха встретятся в Тюмени 18 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодный открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе" пройдет в Тюмени с 18 по 22 января 2023 года. Ключевая его тема "Детский отдых: шаги развития и точки роста", сообщает региональный департамент социального развития.

Участниками семинара станут более 300 организаторов детского отдыха. Для них проведут пленарные заседания, круглые столы, лекции и доклады, дискуссии, обмен опытом работы.

Также пройдут мастер-классы, клубы по интересам, множество тематических акций, спортивная программа. Будут организованы курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей.

Интересным предложением для участников семинара из регионов РФ станет возможность познакомиться с инфраструктурными возможностями, направлениями работы, инновациями в системе детского отдыха, программами, эффективными воспитательными практиками детских центров Тюменской области. А также возможность принять участие в историко-образовательной программе "Тобольск – историко-образовательный феномен и культурно-историческое наследие Урала и Сибири", в рамках которой гости посетят Тобольск, Абалак и Покровское.

Регистрация и прием заявок участников осуществляется до 14 января 2023 года на сайте.