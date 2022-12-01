В Госжилинспекции Тюменской области внедряют инструменты бережливого производства

Госжилинспекция Тюменской области Госжилинспекция Тюменской области

Специалисты Госжилинспекции Тюменской области стали работать быстрее и эффективнее. Здесь внедрены инструменты бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда".

За основу проекта по организации труда, реализованного здесь экспертами Регионального центра компетенций, был взят бизнес-процесс "ответ на обращения граждан".

Только в первом полугодии 2022 года в тюменскую жилищную инспекцию поступило 5 тыс. 945 письменных обращений граждан.

Основными проблемными вопросами, содержащимися в обращениях, являются вопросы содержания общего имущества собственников многоквартирных домов, вопросы управления многоквартирным домом, вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов в Фонд капитального ремонта, вопросы, связанные с качеством предоставления коммунальных услуг, вопросы переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Проверка и изучение каждого из них требует большого объема знаний и времени.

В Тюменской области в рамках национального проекта, по словам эксперта Регионального центра компетенций Елены Усольцевой, есть региональная программе "Повышение конкурентоспособности экономики", в которую Госжилинспекция вошла в августе 2022 году. "В рамках пилотного проекта мы выявили конкретные топ-10 причин, которые замедляют работу инспекторов инспекции при подготовке ответов на обращения граждан по электронной почте, - пояснила она. – А таких обращений поступает до 120 в день. А вообще, у Госжилинспекции более десяти каналов, по которым к ним обращаются граждане. Мы вместе с сотрудниками инспекции выработали механизм работы, которые могут быть использованы и при работе с обращениями, поступившими по другим каналам".

Реальный результат этого проекта, по словам Усольцевой, можно будет оценить уже в начале будущего года.

Участие в национальном проекте, по оценке специалистов, помогает бизнесу вслед за производительностью труда увеличить доходы. С 2019 по 2021 год более 2 тыс. 300 предприятий – участников нарастили добавленную стоимость на 383 млрд рублей, показав 24% рост производительности труда (что на 5% выше показателя предприятий, не участвующих в нацпроекте). При этом показатели эффективности за время участия в проекте в среднем улучшились: выработка выросла на 46%, сократились запасы незавершенного производства на 36%, сократилось время производства продукта на 35%.

Сейчас в национальном проекте участвует уже более 4 тыс. предприятий.

Борис Олейник