80 тюменских студентов бесплатно съездят на экскурсию в "ЗапСибНефтехим" и "Сибуринтех"

| Фото: Центр компетенций Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: Центр компетенций Тюменской области во ВКонтакте (архив)

Тюменских студентов приглашают бесплатно посетить "ЗапСибНефтехим" и "Сибуринтех" в Тобольске 22 и 23 декабря. Поездка рассчитана на 80 человек. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил организатор, руководитель Единого центра компетенций Тюменской области Артем Березкин.

"Такой тур мы проводим уже второй раз. Он реализуется по программе "Больше, чем путешествие" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Цель именно этой поездки — познакомить студентов не только с достопримечательностями Тобольска, но и с возможностями карьерного развития в культурной столице региона", - добавил он.

Учащиеся колледжей, техникумов и университетов узнают о культуре города, а также увидят, как обучается передовой персонал и создаются полимеры на крупнейшем нефтехимическом заводе в России.

Чтобы стать участником, необходимо пройти диагностику надпрофессиональных компетенций в центре. "Можно сказать, это точка входа в наш проект. Мы работаем со всеми образовательными организациями в регионе, исследуем как раз уровень данных компетенций, чтобы потом предлагать ребятам различные инструменты для формирования образа успешного будущего и, конечно, чтобы они понимали, в каком направлении развиваться, как построить свою карьеру в нашей области", - отметил Артем Березкин.

Инструкция по прохождению диагностики размещена по ссылке, регистрация на поездку в Тобольск здесь.

В 2023 году Единый центр компетенций организует для ребят тур в Тобольск и другие регионы России. Кроме этого организаторы предложат студентам из других вузов страны познакомиться с Тюменской областью.

Виктория Макарова