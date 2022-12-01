Дударева, Дербыши и поселок Московский подключат к городскому водоснабжению

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Деревни Дударева, Дербыши и поселок Московский Тюменского района соединят с городской системой водоснабжения. Водовод протяженностью около 3,5 км достроит "Росводоканал Тюмень" к концу 2023 года.

Как сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал", производительности действующей водоочистной станции в Московском не хватает для удовлетворения потребностей стремительно разрастающегося поселка. Новые коммуникации позволят подключить еще больше абонентов.

Водопровод "Тюмень-Московский" — первый этап большого проекта по обеспечению чистой водой жителей поселений Тюменского района, расположенных по Московскому тракту. В перспективе коммуникации построят до деревень Малиновка и Зырянка.