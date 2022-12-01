Тюменская область сотрудничает с правительством Москвы в сфере туризма

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписало правительство Тюменской области с правительством Москвы и компанией "Сибур". Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолете. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно", — написал он.

Губернатор отметил, что сотрудничество коснется детского, молодежного и семейного туризма, создания новых маршрутов и туристических продуктов, обмена информацией о деловых мероприятиях.