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В Тобольске продолжат развивать промышленный туризм

Общество, 20:11 16 декабря 2022

группа ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте | Фото: группа ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали правительство Тюменской области, правительство Москвы и компания "Сибур". Партнерство с Москвой создает новые стимулы в области промышленного туризма, считает генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.

"Тобольск – великолепный город. Мы обязаны его развивать. Аэропорт "Ремезов" в состоянии принимать существенно больший пассажиропоток", — отметил он.

По мнению Михаила Карисалова, миссия "Сибура" — быть надежным партнером, предлагать программы, связанные с промышленным туризмом, заниматься популяризацией производства, экологичности, переработки.

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