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Житель Кургана ходил по тюменским магазинам с чужой банковской картой

Происшествия, 15:58 17 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег задержали в Тюмени сотрудники полиции. С чужой банковской картой житель Курганской области потратил в магазинах более 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

В дежурную часть полиции обратился тюменец, заявивший, что он потерял банковскую карту, с которой неизвестный списал средства. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нашел карту в дачном кооперативе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шести лет.

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# банковские карты , кража , уголовное дело

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