Житель Кургана ходил по тюменским магазинам с чужой банковской картой
Подозреваемого в краже денег задержали в Тюмени сотрудники полиции. С чужой банковской картой житель Курганской области потратил в магазинах более 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.
В дежурную часть полиции обратился тюменец, заявивший, что он потерял банковскую карту, с которой неизвестный списал средства. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нашел карту в дачном кооперативе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шести лет.