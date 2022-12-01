Житель Кургана ходил по тюменским магазинам с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег задержали в Тюмени сотрудники полиции. С чужой банковской картой житель Курганской области потратил в магазинах более 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.



В дежурную часть полиции обратился тюменец, заявивший, что он потерял банковскую карту, с которой неизвестный списал средства. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нашел карту в дачном кооперативе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шести лет.