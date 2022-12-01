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Житель Нижнетавдинского района избил знакомого ломом

Происшествия, 14:52 19 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полтора года лишения свободы условно назначил суд жителю Нижнетавдинского района, избившему собутыльника ломом, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 29 апреля мужчина у себя дома распивал спиртные напитки со знакомыми. Позже между хозяином и одним из гостей произошла ссора, перешедшая в драку.

Подсудимый, являющийся инвалидом, понимал, что физически не справится с соперником, поэтому взял лом и несколько раз ударил им потерпевшего по ноге, причинив вред его здоровью.

В суде селянин свою вину признал и раскаялся. Поскольку по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, не привлекался к уголовной ответственности и не злоупотребляет спиртным, а также находится под наблюдением психиатра, суд назначил ему условное наказание.

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# суд , уголовное дело

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