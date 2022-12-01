На 300 единиц больше оружия сдали и изъяли в 2022 году в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 300 единиц больше оружия, чем в 2021 году, сдали и изъяли в Тюмени с начала 2022 года. Сотрудники Росгвардии и МВД проверили 100 % владельцев. У нарушивших правила хранения оружие было изъято.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам управления Росгвардии по Тюменской области Сергей Кузнецов.

По его словам, с начала года сотрудники отдела выявили более 1 тыс. 800 нарушений в сфере оборота оружия, по каждому факту составлены протоколы об административном правонарушении. Из оборота изъято свыше 2 тыс. единиц оружия. Также более 2 тыс. единиц оружия выставлены в розыск.

В 2022 году специалисты Росгвардии оказали свыше 26 тыс. государственных услуг по выдаче разрешений и лицензий, переоформлению и продлению документов на ношение и хранение оружия.

"Владельцам, у которых истекли сроки хранения оружия, нужно незамедлительно обратиться в подразделения Росгвардии либо территориальные отделы полиции для сдачи оружия и в последующем решения вопроса о получении разрешительных документов на него", - подчеркнул начальник отдела.

Сергей Кузнецов добавил, что в Тюмени, Нижнетавдинском и Тюменском районах на учете состоит почти 27 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится 54 тыс. единиц оружия. В целом по Тюменской области эта цифра превышает 47 тыс. человек, они владеют 89 тыс. единиц оружия.

Инна Кондрашкина