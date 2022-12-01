Тюменским школьникам предлагают бесплатно проверить свои силы на ОГЭ и ЕГЭ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским школьникам предлагают написать тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии,️ английскому языку,️ истории,️ информатике, литературе и химии. В формате ОГЭ пробный экзамен доступен по русскому языку, математике, обществознанию, истории, биологии, химии, физике и английскому языку. Пройти тестирование можно здесь.

Для участия нужно перейти на страницу проекта, зарегистрироваться и получить данные для входа в личный кабинет. Затем ученик может выбрать предметы, по которым хочет написать тест. Сразу после завершения пробного экзамена, пользователь сможет посмотреть количество баллов, которые он набрал за первую часть экзамена. После получения результатов у каждого участника будет возможность записаться на разбор ошибок с преподавателем и получить рекомендации по дальнейшей подготовке.

Пробные экзамены по всем предметам составлены с учетом последних изменений 2023 года в соответствии с материалами ФИПИ.

"Сейчас школьники из большинства регионов нашей страны находятся на том этапе, когда до экзаменов остаются считанные месяцы, самые напряженные в плане подготовки. Заранее пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ – возможность не только проверить свои силы, но и получить информацию о текущем уровне знаний уже сейчас, а в случае получения результата, не соответствующего ожиданиям, скорректировать дальнейшую стратегию подготовки, изменить вектор обучения и повысить итоговый балл на экзамене", – прокомментировал генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.