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Многодетная семья священника переезжает в новый дом в Вагайском районе Тюменской области

Губернатор, 16:42 21 декабря 2022

скриншот видео Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео Telegram-канала Александра Моора

Многодетная семья священника Владимира Климова переезжает в свой новый дом в с. Черном Вагайского района. Он в два раза больше прежнего: площадь – 120 квадратных метров.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Климовым и их 12 детям теперь есть где разместиться. Отличный подарок к Новому году. Поздравляю с новосельем", - добавил глава региона.

Напомним, весной на приеме по личным вопросам Владимир Климов обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья к Александру Моору. Оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой 12 детей, в нем тесно. Поэтому было решено, что лучше будет построить новый дом.

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# Александр Моор , многодетная семья , строительство жилья

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