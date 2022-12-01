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Несостоявшийся бизнесмен вернет центру занятости Армизонского района 182 тыс. рублей

Происшествия, 12:03 23 декабря 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

182 тысячи рублей, взятых на организацию собственного дела, вернет неисполнительный житель Армизонского района Тюменской области. В марте 2021 года такая сумма ему была выделена Центром занятости населения Тюменской области в качестве поддержки для ведения предпринимательской деятельности. Но получив ее, бизнесмен свернул бизнес, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Таким образом мужчина нарушил условиях договора господдержки. Орган занятости обратился в суд, чтобы вернуть выделенную финансовую помощь.

В свое оправдание бизнесмен сообщил, что средства он потратил на цели, определенные в договоре, а из единого реестра индивидуальных предпринимателей его исключили, так как у него не было возможности оплачивать налоги.

По решению Армизонского районного суда с нарушителя взыскана вся сумма. Также он обязан уплатить 4,8 тыс. рублей госпошлины в доход государства.

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# субсидия , суд

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