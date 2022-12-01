Жители Тюмени рассказали о своих новогодних обещаниях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Жители Тюмени обещают себе в 2023 году накрыть достойный новогодний стол, найти новую работу, купить автомобиль и перейти на здоровое питание. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.

На первом месте у тюменцев — желание хорошо встретить новый год (22 % в этом году и 21 % в прошлом). Вторую строчку поделили поиск новой работы и покупка автомобиля (по 20 %). Замыкает тройку обещаний 2023 года — цель придерживаться здорового образа жизни (15 %).

В 2023 году тюменцы также хотят купить квартиру или дом (10 %), начать инвестировать и выгодно размещать капитал (9 %).

За год больше тюменцев решили начать копить и учиться управлять бюджетом (с 5 % до 6 %), посещать салоны красоты (с 5 % до 6 %), открыть собственный бизнес (с 3 % до 4 %), расстаться с вредными привычками (с 1 % до 3 %). Снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование (с 6 % до 4 %). Начать посещать фитнес-центр в 2023 году по-прежнему хотели бы 7 % опрошенных жителей Тюмени.

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.