Эксклюзив или масмаркет: где тюменцам нарядить малышей на утренник

| Фото: костюмерная Ксении Бречаловой | Фото: костюмерная Ксении Бречаловой

Череда новогодних утренников открывается в детских садах Тюмени с 26 декабря. Во что нарядить ребенка и сколько на это разумно потратить? Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" заглянул в студии прокатов новогодних костюмов, сетевые магазины с нарядами для малышей и в частную костюмерную.

На заказ

"Сейчас заказывать костюм на индивидуальный пошив, конечно, уже поздно, констатирует хозяйка ателье в п. Боровский Анна Якушева. - Лучше этим озадачиваться в середине ноябре. Как правило, детские костюмы шьют родители малышей садичного возраста. Мне показалось, что больше в этом году в приоритете различные лесные животные. В этом сезоне я шила трех лисичек и зайчиков. Может быть, это потому, что по одному из новогодних календарей – Год кролика... Был очень интересный заказ – создала группу миньонов для нашего местного дома культуры, а также костюм для девочки на обложку французского журнала".

Стоимость пошива начинается от 1 тыс. рублей.

Массовая аренда

Мышки, зайчики, ежики, пираты, гусары, мушкетеры, принцессы, феи, курочки, Дед Морозики, снежинки и Снегурочки, - большой ассортимент детских костюмов предлагает "Первое волшебное объединение" в Тюмени (ул. Станислава Карнацевича,14).

"Тренд, скорее всего, зависит от того, какие темы в садике или школе. Например, в прошлом году все детки были снеговиками, эти костюмы были очень востребованы. В этом году всем нужно Дедов Морозов", - прокомментировали в прокате.

Для того, чтобы взять костюм надо прийти с ребенком на примерку, выбрать подходящее и забронировать дату. С клиентом заключается договор с описанием залога (например, документом) и оценочной стоимостью костюма. После каждой носки одежду сдают в чистку, если костюм повредили – в ремонт в проверенные руки, работу оплачивает тот, кто испортил вещь, при утере стоимость возмещается согласно договору. В "Первом волшебном" цена аренды любого детского наряда – 590 рублей в сутки.

"Плюс проката в том, что это существенная экономия. Причем и денежная (аренда дешевле, чем покупка), и пространственная, ведь после праздников костюм не занимает место в шкафу. Да и дети за год вырастают, да никто и не наряжает ребенка в одно и тоже", - отметили в объединении.

Дизайнерский костюм

Частная костюмерная Ксении Бречаловой появилась в Тюмени 10 лет назад с 2 костюмов. Сейчас есть выбор из 70-ти.

"Сначала были сшиты мной первые два костюма для моих детей: для дочки - костюм мышки, а для сына - пират. Эти образы так понравились другим детям и родителям в садике, что через год у меня их стали просить дать в прокат. Так и появился спрос. Другие костюмы были созданы по заявкам родителей, а некоторые просто по вдохновению. На данный момент в прокате около семидесяти костюмов, которые подходят на рост от 85 до 165 см", - рассказала Ксения.

Стоимость проката костюмов за сутки варьируется от 800 до 2 тыс. рублей.

"Свою костюмерную до сих пор считаю хобби, а не полноценной работой. Мне нравится помогать родителям и предлагать им необыкновенные интересные костюмы для их любимых детей. Каждой маме хочется, чтобы её ребёнок был самым красивым и самым счастливым", - поделилась Ксения Бречалова.

Она отметила, последние два года из-за пандемии, при которой мероприятия и утренники в садах не проводились, спрос сошел на минимум. "Радует то, что карнавальные костюмы нужны не только в Новый год. Ко мне чаще стали обращаться за костюмами для осенних и весенних праздников, для театральных постановок и для тематических фотосессий", - сказала хозяйка костюмерной.

Она также сообщила, что чаще всего выбор костюма зависит от сценария утренника, который предлагает музыкальный работник в саду. Для совсем маленьких детей просят костюмы зверят: медвежат, лисят и зайчат. Дети постарше выбирают себе образы сказочных героев: Рапунцель, Снегурочка, Богатырь, Джедай, Бетмен и т. п.

Все костюмы, как и первые два, Ксения Бречалова – профессиональный дизайнер одежды – создает сама. Каждый наряд - единственный в своем роде.

"Я стараюсь придумать интересный образ, подобрать подходящие ткани, продумать удобный для носки крой. Мои костюмы отличаются тем, что я воплощаю полный образ героя, продумывая его мельчайшие детали от головного убора и до обуви. Это придает цельность. Свои костюмы я всегда выдаю выглаженные и чистые. Для родителей это очень удобно", - сообщила Ксения.

Иногда хозяйка костюмерной берет заказы на пошив. "Мне нравится работать над интересными задачами, где действительно нужна ручная работа и творческое мышление", - отметила она.

Стоимость такой работы всегда на порядок выше, так как это индивидуальный пошив. Итоговая цена дизайнерского детского костюма может составлять от 7 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, все зависит от материалов и от сложности пошива.

"Мне нравится доставлять радость детям и их родителям, видеть искреннюю улыбку ребенка в зеркале, когда он перевоплощается в сказочного героя. Иногда приходится работать допоздна, чтобы приготовить всем костюмы и выдать/принять их", - поделилась Ксения.

Самый необычный костюм, по признанию дизайнера, который она создавала - Майк Вазовски из мультфильма "Корпорация монстров".

| Фото: костюмерная Ксении Бречаловой | Фото: костюмерная Ксении Бречаловой

"Сшила этот костюм по просьбе одной мамы, думала, что он будет востребован среди детей, но нет! Его брали только два раза. Оказывается, для костюма нужен такой-же харизматичный и подвижный ребёнок, как этот герой, а таких детей надо ещё поискать", - улыбнулась Ксения Бречалова.

Масмаркет

В сетевых детских магазинах стоимость карнавальных костюмов начинается от 500 рублей. Дешевле можно купить простую маску на лицо, например, Бетмена для мальчика или волшебную палочку и крылышки для девочки. Актуальнгые персонажи из любимых мультиков в среднем – 1500-200 рублей, лесные зверята, снежинки и феи – 900-1300 рублей. Самые дорогие костюмы на момент публикации – от 4 тыс. рублей – космонавт, Пеппи Длинный Чулок, феи Винкс, Красная Шапочка.

Евгения Тенегина