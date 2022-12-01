Эксклюзив или масмаркет: где тюменцам нарядить малышей на утренник
Череда новогодних утренников открывается в детских садах Тюмени с 26 декабря. Во что нарядить ребенка и сколько на это разумно потратить? Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" заглянул в студии прокатов новогодних костюмов, сетевые магазины с нарядами для малышей и в частную костюмерную.
На заказ
"Сейчас заказывать костюм на индивидуальный пошив, конечно, уже поздно, констатирует хозяйка ателье в п. Боровский Анна Якушева. - Лучше этим озадачиваться в середине ноябре. Как правило, детские костюмы шьют родители малышей садичного возраста. Мне показалось, что больше в этом году в приоритете различные лесные животные. В этом сезоне я шила трех лисичек и зайчиков. Может быть, это потому, что по одному из новогодних календарей – Год кролика... Был очень интересный заказ – создала группу миньонов для нашего местного дома культуры, а также костюм для девочки на обложку французского журнала".
Стоимость пошива начинается от 1 тыс. рублей.
Массовая аренда
Мышки, зайчики, ежики, пираты, гусары, мушкетеры, принцессы, феи, курочки, Дед Морозики, снежинки и Снегурочки, - большой ассортимент детских костюмов предлагает "Первое волшебное объединение" в Тюмени (ул. Станислава Карнацевича,14).
"Тренд, скорее всего, зависит от того, какие темы в садике или школе. Например, в прошлом году все детки были снеговиками, эти костюмы были очень востребованы. В этом году всем нужно Дедов Морозов", - прокомментировали в прокате.
Для того, чтобы взять костюм надо прийти с ребенком на примерку, выбрать подходящее и забронировать дату. С клиентом заключается договор с описанием залога (например, документом) и оценочной стоимостью костюма. После каждой носки одежду сдают в чистку, если костюм повредили – в ремонт в проверенные руки, работу оплачивает тот, кто испортил вещь, при утере стоимость возмещается согласно договору. В "Первом волшебном" цена аренды любого детского наряда – 590 рублей в сутки.
"Плюс проката в том, что это существенная экономия. Причем и денежная (аренда дешевле, чем покупка), и пространственная, ведь после праздников костюм не занимает место в шкафу. Да и дети за год вырастают, да никто и не наряжает ребенка в одно и тоже", - отметили в объединении.
Дизайнерский костюм
Частная костюмерная Ксении Бречаловой появилась в Тюмени 10 лет назад с 2 костюмов. Сейчас есть выбор из 70-ти.
"Сначала были сшиты мной первые два костюма для моих детей: для дочки - костюм мышки, а для сына - пират. Эти образы так понравились другим детям и родителям в садике, что через год у меня их стали просить дать в прокат. Так и появился спрос. Другие костюмы были созданы по заявкам родителей, а некоторые просто по вдохновению. На данный момент в прокате около семидесяти костюмов, которые подходят на рост от 85 до 165 см", - рассказала Ксения.
Стоимость проката костюмов за сутки варьируется от 800 до 2 тыс. рублей.
"Свою костюмерную до сих пор считаю хобби, а не полноценной работой. Мне нравится помогать родителям и предлагать им необыкновенные интересные костюмы для их любимых детей. Каждой маме хочется, чтобы её ребёнок был самым красивым и самым счастливым", - поделилась Ксения Бречалова.
Она отметила, последние два года из-за пандемии, при которой мероприятия и утренники в садах не проводились, спрос сошел на минимум. "Радует то, что карнавальные костюмы нужны не только в Новый год. Ко мне чаще стали обращаться за костюмами для осенних и весенних праздников, для театральных постановок и для тематических фотосессий", - сказала хозяйка костюмерной.
Она также сообщила, что чаще всего выбор костюма зависит от сценария утренника, который предлагает музыкальный работник в саду. Для совсем маленьких детей просят костюмы зверят: медвежат, лисят и зайчат. Дети постарше выбирают себе образы сказочных героев: Рапунцель, Снегурочка, Богатырь, Джедай, Бетмен и т. п.
Все костюмы, как и первые два, Ксения Бречалова – профессиональный дизайнер одежды – создает сама. Каждый наряд - единственный в своем роде.
"Я стараюсь придумать интересный образ, подобрать подходящие ткани, продумать удобный для носки крой. Мои костюмы отличаются тем, что я воплощаю полный образ героя, продумывая его мельчайшие детали от головного убора и до обуви. Это придает цельность. Свои костюмы я всегда выдаю выглаженные и чистые. Для родителей это очень удобно", - сообщила Ксения.
Иногда хозяйка костюмерной берет заказы на пошив. "Мне нравится работать над интересными задачами, где действительно нужна ручная работа и творческое мышление", - отметила она.
Стоимость такой работы всегда на порядок выше, так как это индивидуальный пошив. Итоговая цена дизайнерского детского костюма может составлять от 7 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, все зависит от материалов и от сложности пошива.
"Мне нравится доставлять радость детям и их родителям, видеть искреннюю улыбку ребенка в зеркале, когда он перевоплощается в сказочного героя. Иногда приходится работать допоздна, чтобы приготовить всем костюмы и выдать/принять их", - поделилась Ксения.
Самый необычный костюм, по признанию дизайнера, который она создавала - Майк Вазовски из мультфильма "Корпорация монстров".
"Сшила этот костюм по просьбе одной мамы, думала, что он будет востребован среди детей, но нет! Его брали только два раза. Оказывается, для костюма нужен такой-же харизматичный и подвижный ребёнок, как этот герой, а таких детей надо ещё поискать", - улыбнулась Ксения Бречалова.
Масмаркет
В сетевых детских магазинах стоимость карнавальных костюмов начинается от 500 рублей. Дешевле можно купить простую маску на лицо, например, Бетмена для мальчика или волшебную палочку и крылышки для девочки. Актуальнгые персонажи из любимых мультиков в среднем – 1500-200 рублей, лесные зверята, снежинки и феи – 900-1300 рублей. Самые дорогие костюмы на момент публикации – от 4 тыс. рублей – космонавт, Пеппи Длинный Чулок, феи Винкс, Красная Шапочка.
Евгения Тенегина