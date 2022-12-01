Новогодние утренники для детей из семей мобилизованных и военнослужащих проходят в тюменском конном клубе "Аллегро"

| Фото: ОНФ | Фото: ОНФ

В конном клубе "Аллегро" проходят новогодние утренники для детей из семей мобилизованных и военнослужащих, а также вынужденных переселенцев, которые находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения "Народного фронта", утренники будут проходить вплоть до 30 декабря. Команда аниматоров во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой порадует более 250 детей.

Новый год, по словам руководителя регионального исполкома "Народного фронта" в Тюменской области Романа Чуйко, - это один из самых теплых и семейных праздников, как для взрослых, так и для детей.

"По традиции мы проводим его в кругу семьи среди самых близких и родных людей. Сегодня семьи мобилизованных мужчин, отправившихся на защиту нашей Родины, особо остро нуждаются во внимании, - отметил он. - Новогодние утренники – это возможность подарить то, чего им сейчас так не хватает: положительные эмоции и праздничное настроение".

Утренники, организованные региональным отделением "Народного фронта" при участии тюменского конного клуба "Аллегро", проходят в необычном формате. Вместо традиционных сказочных представлений детей ждет конное шоу. Ребята смогли поближе познакомиться с лошадьми и даже получить первые навыки верховой езды. По традиции главными гостями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми и их родителями они водили хоровод вокруг елки, пели новогодние песни и танцевали. В завершение мероприятия все ребята получили сладкие подарки.