  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тарманах на обновленной площади установят четырехметровую ель и смастерят игрушки

Общество, 18:32 19 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие елки состоится на благоустроенной в 2022 году площади у домов №№ 22, 24 по ул. Малышева жилого района Тарманы 27 декабря в 15 часов, сообщает администрация Тюмени.

Сюда придут артисты ДК "Торфяник" и юные гости из центра "Бригантина", а также все желающие. Подрядная организация Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа уже порадовала жителей четырехметровой искусственной елью, на этой неделе ее начнут украшать, а тем временем жители по ежегодной традиции мастерят для нее елочные игрушки.

Председатель ТОС "п. Тарманы" Людмила Турыгина рассказала, что конкурс елочных поделок и новогодних рисунков проходит под названием "Борода Деда Мороза". ТОС "Тарманы" подготовил для юных рукодельников призы – настольные развивающие детские игры.

Напомним, площадь в Тарманах открыли в начале ноября

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Тарманы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 19.12.2022В селе Борки Тюменского района отменен карантин по бешенству животных
18:32 19.12.2022В Тарманах на обновленной площади установят четырехметровую ель и смастерят игрушки
18:21 19.12.2022В Тюмени участок дороги по ул. Энергетиков закроют с 10 января
18:10 19.12.2022Тюменские семьи показали свои короткометражные фильмы в ходе проекта "Фамильное кино"