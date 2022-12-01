В Тарманах на обновленной площади установят четырехметровую ель и смастерят игрушки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие елки состоится на благоустроенной в 2022 году площади у домов №№ 22, 24 по ул. Малышева жилого района Тарманы 27 декабря в 15 часов, сообщает администрация Тюмени.

Сюда придут артисты ДК "Торфяник" и юные гости из центра "Бригантина", а также все желающие. Подрядная организация Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа уже порадовала жителей четырехметровой искусственной елью, на этой неделе ее начнут украшать, а тем временем жители по ежегодной традиции мастерят для нее елочные игрушки.

Председатель ТОС "п. Тарманы" Людмила Турыгина рассказала, что конкурс елочных поделок и новогодних рисунков проходит под названием "Борода Деда Мороза". ТОС "Тарманы" подготовил для юных рукодельников призы – настольные развивающие детские игры.

Напомним, площадь в Тарманах открыли в начале ноября