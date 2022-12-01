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Снежного Карлсона создали сотрудники аэропорта в Тобольске

Общество, 17:26 19 декабря 2022

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

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10 сотрудников разных служб аэропорта Ремезов вырезали фигуру Карлсона на Красной площади кремля в минувшие выходные, 17 и 18 декабря. Этот персонаж выбран неслучайно, он единственный герой мультфильмов с пропеллером, а значит, имеет причастность к авиации, говорят в аэропорту.

"Участвовать в конкурсе мы решили своими силами, не приглашая сторонних мастеров. Была уверенность в талантливых коллегах. Кто-то делал фигуры для своих детей в школе или во дворе, но опыта работы с большими объемами не было. И все же совместными усилиями с задачей справились. Каждый из команды внес свою лепту и спустя шесть часов наш Карлсон уже был готов", - сказал работник службы ПАСОП аэропорта Ремезов Владимир Ефремов.

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Несколько учреждений и организаций Тобольска стали участниками конкурса "Тобольские снеговики". Итоги творческого состязания подведут 27 декабря.

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# аэропорт Ремезов , снежные скульптуры

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