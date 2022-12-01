Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Тюмень – Москва в новогодние праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные поезда дальнего следования назначены на новогодние и рождественские праздники на Свердловской железной дороге с 27 декабря по 9 января, сообщает РЖД.

Они будут курсировать на самых востребованных направлениях: Екатеринбург – Москва, Екатеринбург – Санкт-Петербург, Пермь – Москва, Тюмень – Москва, Екатеринбург – Нижневартовск, Тюмень – Оренбург.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января.