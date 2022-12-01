Более 3 тыс. новогодних марок поступило в почтовые отделения Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свыше 3 тыс. новогодних марок поступило в почтовые отделения Тюменской области. Новогодние послания можно украсить художественным штемпелем "С Новым годом и Рождеством!", сообщает "Мегатюмень".

Также 15 декабря в почтовое обращение вышли сразу две новые почтовые новогодние марки. На одной из них изображена елочная игрушка-избушка, на другой — символ наступающего года — заяц в зимнем лесу. Авторами рисунков стали Светлана Черных и Полина Митрошкина, победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству.

Все желающие могут поставить оттиск на свои письма и открытки в центральном почтовом отделении Тюмени по адресу ул. Республики, 56.

Открытку также можно отправить онлайн на сайте Почты России. При оформлении на портале необходимо написать персональное поздравление, полный адрес получателя и оплатить отправление. Почтальон опустит бумажную версию открытки в почтовый ящик адресата.