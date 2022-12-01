Новогодняя ярмарка на улице Дзержинского объединит сотни мастеров Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новогодняя ярмарка на пешеходной ул. Дзержинского открылась 17 декабря. Специально для этого построены 15 теплых домиков. Первые 30 мастеров представили горожанам свою продукцию.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина, всего около 100 мастеров поочередно получат возможность в комфортных условиях реализовать изделия к новому году и не только.

"Ярмарка запланировано до 15 января 2023 года. Но у нас очень много желающих среди мастеров и ремесленников. Да и у горожан есть потребность в их продукции. Поэтому, скорей всего, она продолжится и после этого дня", - сообщила Еремина.

Мастер из Тюмени Наталья Юдина была на открытии улицы Дзержинского 1 декабря, где и получила приглашение участвовать в новогодней ярмарке. Она представляет изделия из природного материала - дерево, текстиль, мешковина. Елки, светильники, зайцы - основной ассортимент мастерицы.

"Цены на нашу продукцию - от 100 рублей - сувениры и до 2-3 тысяч - это предметы интерьера. Для продажи подготовили большое количество изделий. Но если вдруг не будет хватать, будем делать прямо здесь. Домики тёплые, есть электричество. Все условия для нас созданы", - говорит Наталья.

Ее соседка по домику - пчеловод из с. Велижаны Галина Финевич - привезла на ярмарку мёд, соты и поделки из воска. За Ахманской грязелечебницей купила она дом прямо в лесу, чтобы заниматься пасекой. Потомственный пчеловод имеет поле в собственности площадью 19,5 га, засеивает его донником и иван-чаем.

"Для изготовления поделок воск из рамочек перетапливаю. Заливаю его в формы специальные, вставляю фитильки. Специально перед Новым годом сделала зайчиков. Также вылила из воска Дедов Морозов, домики и другое", - сказала Галина Финевич.

Предприниматель из с. Перевалово, совладелица семейной кондитерской студии "Карамельный лис" Полина Трухина привезла фирменные козульные пряники. Девушка отмечает, что они отличаются от имбирных многообразием приправ.

"В козульные пряники добавляем перец, апельсиновую цедру, гвоздику и совсем немного имбиря. Сюда на ярмарку привезла около тысячи пряников. Продаю их в коллаборация с девушками, которые представляют на ярмарке живые елки. Цена зависит от числа пряников в упаковке, от 170 до 650 рублей", - поделилась Полина.

Новогодняя ярмарка на ул. Дзержинского будет работать ежедневно с 12 до 22 часов. К мастерам и ремесленникам региона также присоединятся предприниматели с чаем, кофе, глинтвейном и горячими закусками.

Анжела Лебедева