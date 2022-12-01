Пятницкий каток с видом на Тобольский кремль откроют 17 декабря

| Фото: скриншот видео Центра искусств и культуры Тобольска | Фото: скриншот видео Центра искусств и культуры Тобольска

Сезон катания на коньках откроют на Пятницком катке на Базарной площади в Тобольске 17 декабря в 17 часов.

Видеоанонс открытия опубликован в сообществе "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте.

Площадь катка с видом на Тобольский кремль составляет 800 квадратных метров. Толщина льда равняется 20 см. Над созданием катка на Базарной площади трудились две недели.

Кататься на коньках тоболяки будут вокруг 18-метровой по-новогоднему украшенной елки.

Видео центра искусств и культуры Тобольска