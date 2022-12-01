Губернаторская елка собрала в Тюмени талантливых школьников со всей области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 800 талантливых школьников Тюменской области собрала Губернаторская елка в ДК "Нефтяник" 17 декабря. Участников встречали детский хор и артисты в костюмах сказочных персонажей.

Приглашение на елку получили ребята от 10 до 13 лет. В их числе призеры, победители предметных олимпиад, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, научных и технических конкурсов, волонтеры и лидеры молодежных общественных организаций, а также дети мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО.

С успехами и наступающим Новым годом участников праздника поздравил в видео губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня все мы переживаем непростой, исторически важный период. От нашего с вами настроя, целеустремленности, оптимизма и веры зависит будущее всей страны. Дорогие ребята, пусть этот праздник немного скрасит минуты ожидания встречи с вашими родными. Также у нас сегодня здесь победители разных конкурсов и олимпиад. Все вы очень разные, неповторимые, яркие, но всех вас объединяет увлеченность выбранным делом. Ваша лидерская позиция, инициативность и активное участие в общественной жизни приумножает силы и нашего региона и всей страны. Спасибо вашим родителям и педагогам за помощь вам и поддержку. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Пусть каждое мгновение грядущего праздника наполняется волшебством, пусть исполняются ваши заветные мечты, а наступающий 2023 год подарит вам новые открытия, впечатления и яркие победы", - сказал глава региона.

Перед главным событием – спектаклем, дети могли сфотографироваться с героями сказок и Дедом Морозом. Для ребят из районов этот праздник стал одним из самых масштабных в жизни.

Педагог-организатор из Бердюгинской школы Данил Фомин приехал на Губернаторскую елку с шестью учениками из Ялуторовского района. "У нас, например, в Бердюгинской школе Павел участвует в Российском движении школьников, был волонтером в Тюмени, в Ялуторовском районе, селе Бердюгино, еще он активист в учебном заведении и хорошо учится. У всех сегодня присутствующих свои достижения, все они где-то участвовали. Все молодцы", — отметил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кульминацией праздника стал музыкальный спектакль-балет "Аленький цветочек" коллектива "Зори Тюмени". Кроме этого, всем детям вручили сладкие подарки.

Виктория Макарова