Резиденция Деда Мороза торжественно откроется на площади 400-летия Тюмени

| Фото: из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Резиденция Деда Мороза торжественно откроется на площади 400-летия Тюмени 24 декабря в 13 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации города.

Работать она будет до 8 января с 14 до 19 часов. Юные тюменцы смогут сфотографироваться с волшебником и рассказать ему о своих желаниях.

Гостям резиденции рекомендуют одеваться теплее - на самой площади можно провести время в ледовом городке, на горках и интерактивных площадках. Рядом установлен экран для трансляции новогодних поздравлений и мультфильмов, анонсирования праздничных событий.