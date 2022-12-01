Для тюменцев в формате игры проведут новогоднюю акцию "Подари (близким) тепло"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодняя акция "Подари (близким) тепло" от медиацентра молодежной политики Тюменской области пройдет в ТРЦ "Вояж" 23 декабря в 16 часов. Мероприятие состоится в формате игры, сообщают организаторы.

Посетители торгового центра будут крутить лототрон и вытягивать задания, которые связаны с проявлением доброты к окружающим или близким. Их необходимо выполнить на месте. Участники получат символические подарки — имбирный пряник и дизайнерскую открытку. Также все желающие смогут сфотографироваться на фоне неоновой фотозоны.

Акция проходит в рамках новогоднего проекта "Дарю". Молодежные команды Тюмени и области подготовили разные активности, чтобы напомнить о том, как важно быть благодарным себе и окружающим. Все события можно найти в социальных сетях под хештегом #дарю2023.