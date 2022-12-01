Восемь елочных базаров откроют в Тобольске

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Четыре елочных базара уже работают в Тобольске. Продавцы предлагают ели, сосны, пихтовые лапы, новогодние украшения.

По информации администрации города, к открытию готовят еще четыре площадки для реализации новогодних деревьев.

Торговые точки работают на территории Базарной площади, в районе торгового комплекса "Северный" (ул. Зона ВУЗов, 2), у ТЦ "Универмаг "Тобольский" (микрорайон 8, стр. 2) и БЦ "Европа" (микрорайон 4, стр. 24).

Елочные базары откроют у здания Богадельни (ул. Розы Люксембург, стр.1), на территории ТК "Ермак" (ул. С.Ремезова, 123), у магазина "Ильинский" (ул. Семена Ремезова, 17) и на парковке у стр. 53а в 6 микрорайоне.