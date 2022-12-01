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Тюменцы смогут послушать любимые мелодии и хиты у Дедморобуса

Общество, 18:10 23 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дед Мороз и его помощники — Тюменский духовой оркестр — проедут по улицам города и подарят тюменцам новогоднее настроение 30 декабря, 2 и 4 января.

В 12 часов Дедморобус можно встретить на площади 400-летия Тюмени, через час он будет стоять со стороны ЦУМа на Цветном бульваре. Через 40 минут его также можно будет найти на Цветном бульваре, но уже со стороны цирка. В 15 часов коллектив остановится на ул. Дзержинского — в районе пересечения с ул. Хохрякова. Маршрут остановок праздничного Дедморобуса опубликован на сайте фабрикаволшебства.рф.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра культуры и творчества "Тюмень" Екатерина Шилова, в заявленные дни расписание будет неизменным. Увидеть Дедморобус раньше горожане смогут на открытии главной елки на площади 400-летия Тюмени 26 декабря в 17 часов.

В музыкальной программе — любимые мелодии и новогодние хиты. В 2022 году в музыкальном автобусе помимо главного новогоднего волшебника Деда Мороза будет находиться и танцевальная команда для разучивания танцевального флешмоба от хореографического ансамбля "Атриум".

Отметим, Тюменский духовой оркестр — один из ведущих инструментальных коллективов города. Он является участником конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней. Дирижер — Тимур Бахров.

Инна Пахомова

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# Дедморобус , Новый год , праздник

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