Тюменцы приняли участие в новогодней акции "Подари (близким) тепло"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Звонили родным, пели песни, водили хоровод и покупали корм животным тюменцы в новогодней акции "Подари (близким) тепло" в ТЦ "Галерея вояж" 23 декабря.

Цель заданий заключалась в проявлении доброты к окружающим, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор, руководитель Медиацентра молодежной политики региона Валерия Иванова.

"Наша акция для всех желающих. Человек подходит, вытягивает карточку из лототрона и выполняет небольшое новогоднее и доброе задание. Оно не предполагает сверхусилий, но при этом настроение поднимается", — добавила она.

Задания выполнялись на месте. В подарок участники получали символические подарки — имбирный пряник и дизайнерскую открытку.

Пенсионерка Любовь Арапова сначала хотела пройти мимо акции, но решила поучаствовать и, по ее словам, настроение сразу стало праздничным. Вместе с волонтером она спела песенку "В лесу родилась елочка".

"Девчонки молодцы, рассказали, что это интересно и вот, дали мне пряник. Спасибо за такой приятный подарок", — поделилась впечатлениями тюменка.

У школьницы Анастасии было задание позвонить друзьям и рассказать им стишок, чтобы поднять настроение. "Решилась на этот поступок, потому что дарить добро - это круто. Да и в целом интересно и здорово, что есть такие акции", — сказала девушка.

Также все желающие могли сфотографироваться на фоне неоновой фотозоны.

Акция продолжится в выходные. В ТРЦ "Гудвин" тюменцев ждут 24 декабря с 13 до 16 часов, в ТРЦ "Кристалл" 25 декабря с 13 до 16 часов и в этот же день, но с 17 часов 30 минут до 20 часов 30 минут жителей приглашают в "Сити Молл".

Отметим, что акция входит в линейку событий новогоднего проекта "Дарю", который реализуют молодежные команды региона. Для горожан подготовили розыгрыши, викторины, аудио и видеопоздравления, квартирники и другие мероприятия. Афиша размещена на Moi-portal.ru в разделе "Проекты" и в соцсетях под #дарю2023.

"Мы все понимаем, что год был напряжённый, сложный и хочется немного новогоднего настроения, чуда. В этом проекте как раз и говорим о том, что важно дарить близким, друзьям, коллегам тепло и заботу", — подчеркнула Валерия Иванова.

Виктория Макарова