Резиденция Деда Мороза приняла первых гостей на площади 400-летия Тюмени

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резиденция Деда Мороза открылась на площади 400-летия Тюмени 24 декабря. Сказочные персонажи – конь Юлий, Змей Горыныч, богатырь и другие любимые герои – провели для юных горожан провели интерактивную программу с активными играми.

"В 2022 году по традиции открывается моя резиденция. Мы целый год с внучкой ждали этого, готовились", – сказал Дед Мороз, который вышел к детям после того, как они дружно позвали его.

Также мальчиков и девочек поприветствовала Снегурочка. Она отметила, что тюменцы тоже ждали этого момента, красиво нарядили город. "Посмотри, как нынче красиво на главной тюменской площади. Здесь сегодня откроется сказочный ледяной зимний лес. Посреди этого леса стоит замок, который охраняют чудо-богатыри. У замка есть волшебный костер. Посидев на пенечках рядом с ним, можно загадать желание. В волшебном ледяном лесу можно встретить Чудо-жар-птицу. Волшебную чашу можно увидеть и драгоценный перстень", – рассказала Снегурочка о ледовом городке, построенном екатеринбургской фирмой.

После приветствия семьи с детьми смогли попасть внутрь резиденции. Люди выстроились в очередь, желающих заглянуть в избушку зимнего волшебника было много.

Работать резиденция будет до 8 января с 14 до 19 часов. Юные тюменцы смогут сфотографироваться с волшебником и рассказать ему о своих желаниях.

Инна Пахомова