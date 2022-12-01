Врачи не рекомендуют подавать к новогоднему столу жирные блюда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новый год – это праздник, который дарит много радости, света и настроения. Встреча Нового года приравнивается к некому ритуалу, ведь одна старая, но очень добрая поговорка гласит: как год встретишь, так его и проведешь! В силу этого сформировались определенные новогодние традиции и устои, без которых ни один человек просто не представляет этого светлого праздника.

При подготовке новогоднего стола и диетологи, и кардиологи, и эндокринологи настоятельно советуют не злоупотреблять жирной пищей.

Некоторые виды жиров, предупреждает тюменский кардиоцентр, могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А еще они содержат много калорий, так что можно набрать лишний вес, который в наступившем году надо будет куда-то деть.

"Главные злодеи – это трансжиры, - отмечено в сообщении. - Их следы есть в печенье, пицце, картошке фри и других блюдах во фритюре, тортах и похожих продуктах. Рекомендуется их избегать.

Насыщенные жиры есть можно, но очень осторожно. Это красное мясо, птица, сало, молочные продукты, сыр, кокосовое и сливочное масла, а также булочки и другие продукты производства.

Полезными считают ненасыщенные жирные кислоты. Их источники – овощи, орехи, семена, рыба, подсолнечное масло (оливковое, арахисовое, рапсовое и высокоолеиновое), авокадо, лосось, тунец, скумбрия, сельдь, сардина".

Рекомендации и диетологов, и кардиологов, и эндокринологов удивительным образом совпадают со вкусами символа наступающего года - голубого водяного кролика. Ему же, по мнению астрологов, будет мило новогоднее угощение из рыбы, птицы, свинины и баранины. Лучше будет, если блюдо приготовлено из целой рыбины, курицы или куска мяса, который будет нарезан на порции непосредственно на столе. Будут приветствоваться салаты, в состав ингредиентов которых будут входить кроме овощей и мясные компоненты.

Гарнир к горячему мясному новогоднему блюду может быть как из овощей (запеченных, отварных или тушеных), так и из злаковых (бурый или шлифованный рис, пшено, различные крупы из ячменя и пшеницы).

Поскольку кролик все-таки абсолютный вегетарианец, то праздничное меню обязательно должно включать в себя много блюд из овощей, фруктов и зелени. Последняя должна присутствовать в салатах, закусках и в оформлении горячих блюд и гарниров. Обязательно на новогоднем столе должна быть морковь и капуста хоть в салате, хоть в гарнире, хоть в десерте. Яйца и молочные продукты скорее можно отнести к нейтральным продуктам, которые не являются исключительно кроличьими, но и причиной обиды пушистого зверька они вряд ли станут, зато сделают новогодний стол более разнообразным и сытным. Что касается новогодних напитков, то при их выборе следует учитывать аристократическую натуру животного и его любовь к домашнему теплу и уюту, поэтому крепкие алкогольные напитки могут присутствовать в небольшом количестве только в составе коктейлей. На новогоднем столе обязательно должно быть шампанское. Также из алкогольных напитков допустимы различные вина, ликеры и коктейли.