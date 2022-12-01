Агроном рассказал, какой раствор сохранит жизнь настоящей елки

| Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентра" по Тюменской области | Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентра" по Тюменской области

На ярко выраженный аромат хвои стоит обратить внимание при покупки живой елки. Это говорит о том, что дерево здоровое. Такой совет дают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Тюменской области.

"Возьмите несколько иголок и разомните их в руках. Если запаха не почувствовали, лучше пройти мимо такого дерева. Также обратите внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии", — сказал он.

Ствол не должен быть слишком тонким. Для средней ели, сосны или пихты высотой 1,5–2 м минимальным считается диаметр шесть см. На коре не должно быть плесени, темных пятен. Присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель здорового дерева.

"Глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок — признаки качественного дерева. А вот желтый и оранжевый говорят о том, что елка старая и обезвоженная. А значит, осыплется задолго до окончания зимних праздников", — рассказали в Россельхозцентре.

Ни в коем случае нельзя заносить дерево с улицы сразу в теплое помещение. Такой перепад температур губителен. Лучше ненадолго оставить елку в подъезде. Не нужно оставлять живую ель у батареи, это пересушит дерево.

Дома за деревом необходимо ухаживать, чтобы максимально продлить жизнь зеленой красавице. Раз в два дня нужно орошать ее из пульверизатора, предварительно отключив гирлянду. Также не стоит забывать подливать воду в подставку или песок и чаще проветривать комнату.

"В качестве подкормки можно сделать специальный раствор. Для этого в литре воды необходимо развести одну измельченную таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Аспирин играет роль антисептика и препятствует размножению гнилостных бактерий, а сахар служит питательным веществом", — поделились специалисты.

Традиционным выбором среди покупателей считается ель обыкновенная, так как она наиболее бюджетная. У ели стойкий хвойный аромат, но она быстро высыхает — свежесрубленное дерево простоит в тепле не более десяти дней. Такое дерево лучше ставить непосредственно перед новогодней ночью, и ходить рядом с ним очень аккуратно. Если хочется продлить стойкость – нужно заморочиться – не забывать увлажнять, максимально снизить температуру, использовать подкормки.

Сосна выглядит более пушистой и медленнее осыпается. Ветки расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому у ствола хвоя может отсутствовать. Длинную хвою легко убирать. Но есть ощутимый минус: сосна выделяет липкую смолу, которая может доставить неприятности.

Самым дорогим новогодним деревом считается пихта. У пихт не иголочки, а хвоинки. Хвоя мягкая, объемная, что делает этот вид привлекательным для установки в квартире. Поэтому наряжать это дерево — одно удовольствие. А еще пихта живет в домашних условиях дольше, чем ель и сосна.