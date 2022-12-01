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Образ Нового года и Рождества в анимации обсудят с тюменцами в музее Словцова

Общество, 18:21 23 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключительный кинолекторий в рамках цикла встреч об истории отечественной анимации состоится в Тюмени в музейном комплексе им. Словцова 25 декабря, начало - в 15 часов.

В честь приближающихся праздников встреча будет посвящена образу Нового года и Рождества, а завершится мероприятия показом современных новогодних фильмов.

Лекторий состоится в кинозале детского центра "Музейляндия". Возрастных ограничений нет. Вход свободный для всех желающих.

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# анимация , кинолекторий

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