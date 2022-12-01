Образ Нового года и Рождества в анимации обсудят с тюменцами в музее Словцова
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Заключительный кинолекторий в рамках цикла встреч об истории отечественной анимации состоится в Тюмени в музейном комплексе им. Словцова 25 декабря, начало - в 15 часов.
В честь приближающихся праздников встреча будет посвящена образу Нового года и Рождества, а завершится мероприятия показом современных новогодних фильмов.
Лекторий состоится в кинозале детского центра "Музейляндия". Возрастных ограничений нет. Вход свободный для всех желающих.