Образ Нового года и Рождества в анимации обсудят с тюменцами в музее Словцова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключительный кинолекторий в рамках цикла встреч об истории отечественной анимации состоится в Тюмени в музейном комплексе им. Словцова 25 декабря, начало - в 15 часов.

В честь приближающихся праздников встреча будет посвящена образу Нового года и Рождества, а завершится мероприятия показом современных новогодних фильмов.

Лекторий состоится в кинозале детского центра "Музейляндия". Возрастных ограничений нет. Вход свободный для всех желающих.