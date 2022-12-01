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Герой России Рустам Сайфуллин вернулся в Тюмень

Общество, 21:52 23 декабря 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Героя России Рустама Сайфуллина торжественно встретили в Тюмени 23 декабря.

Удостоенный высшей награды страны за участие в специальной военной операции полковник Сайфуллин лечился после ранения. На время праздников он вернулся на Родину, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Первым делом навещу родителей моих ребят, участвующих в спецоперации. Поклонюсь им за то, что воспитали таких сыновей, и узнаю, чем могу помочь. А дальше буду заниматься своим делом. Дома и стены помогают. Дух боевой. Работы еще много, мы к ней готовы", - рассказал Рустам Сайфуллин.

Встретить Героя России пришли однокурсники по ТВВИКУ и оркестр. Бойцы инженерно-сапёрного подразделения приветствовали троекратным "Ура!".

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По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора вице-губернатор Ольга Кузнечевских приветствовала Рустама Сайфуллина.

"Огромное спасибо за ваш подвиг! А супруге Наталье - за любовь и терпение", - сказала она.

Видео с Telegram-канала Александра Моора

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# Рустам Сайфуллин

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