Историю пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени расскажут обладателям "Пушкинской карты"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совершить экскурсию по пешеходной ул. Дзержинского предлагают обладателям "Пушкинской карты". Тюменцам расскажут, почему в ранние годы улица называлась Садовой, о людях, живших и работавших на ней, об исторических событиях, здесь происходивших, сообщает библиотека истории города им. А. И. Текутьева.

Участники экскурсии увидят сохранившиеся памятники исторического и культурного наследия Тюмени, ярко отражающие особенности местного градостроения: каменные здания в стиле модерн, роскошные купеческие и мещанские деревянные особняки, украшенные лучшими образцами "фирменной" тюменской домовой резьбы, являющейся одним из символов первого русского города Сибири.

Заказать прогулку на любую дату или оставить заявку на посещение можно здесь, листать вниз до раздела "Экскурсия по пешеходной улице Дзержинского".