  • 27 декабря 202227.12.2022вторник
  • USD68,4487
    EUR72,6226
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Историю пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени расскажут обладателям "Пушкинской карты"

Общество, 09:08 27 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совершить экскурсию по пешеходной ул. Дзержинского предлагают обладателям "Пушкинской карты". Тюменцам расскажут, почему в ранние годы улица называлась Садовой, о людях, живших и работавших на ней, об исторических событиях, здесь происходивших, сообщает библиотека истории города им. А. И. Текутьева.

Участники экскурсии увидят сохранившиеся памятники исторического и культурного наследия Тюмени, ярко отражающие особенности местного градостроения: каменные здания в стиле модерн, роскошные купеческие и мещанские деревянные особняки, украшенные лучшими образцами "фирменной" тюменской домовой резьбы, являющейся одним из символов первого русского города Сибири.

Заказать прогулку на любую дату или оставить заявку на посещение можно здесь, листать вниз до раздела "Экскурсия по пешеходной улице Дзержинского".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пешеходная улица , улица Дзержинского , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 27.12.2022О выплате пенсий и пособий в новогодние праздники рассказали тюменцам
09:19 27.12.2022В Тюменской области назвали самые яркие культурные события 2022 года
09:08 27.12.2022Историю пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени расскажут обладателям "Пушкинской карты"
08:57 27.12.2022В Ялуторовске пройдет бал декабристов