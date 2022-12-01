Тюменские студенты-медики победили во всероссийской олимпиаде по нейрохирургии

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Команда Тюменского медицинского университета заняла первое место по итогам всероссийской олимпиады по нейрохирургии. В ней участвовали сборные из Дагестанского, Санкт-Петербургского и Сибирского медуниверситетов.

По информации Центра студенческой и молодежной науки ТМУ, экспертами стали врачи-нейрохирурги и преподаватели кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии тюменского вуза.

Студенты продемонстрировали знания по анатомии с использованием интерактивного стола "Пирогов", а также разобрали клинические задачи. На практическом этапе участники выполняли пластику локтевого нерва, трепанацию черепа, накладывали сосудистый анастомоз, ставили заплатку.

По результатам испытаний первое место заняла команда Тюменского ГМУ, второе - Сибирский ГМУ, третье место у студентов из Санкт-Петербурга.