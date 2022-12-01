Куда сходить в Тюмени в праздники: забеги, выставки и резиденция Деда Мороза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Забеги, спектакли, выставки и другие мероприятия ждут жителей и гостей Тюмени в праздничные дни — с 1 по 8 января.

Картины и инсталляции российских художников смогут увидеть тюменцы на выставке современного искусства "Городу и миру" (16+) в мультицентре "Контора пароходства". Тема экспозиции — отношения человека с собой, своим домом, технологиями и окружающей средой. Она проработает до 31 января.

1 января в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства" начнется массовый старт "Забега обещаний" (0+). На номерках участники напишут пожелания и публично пообещают их выполнить. Подобное событие пройдет в Тобольске.

Семьи с детьми могут побывать в резиденции Деда Мороза, открытой на площади 400-летия Тюмени. Сказочный волшебник и Снегурочка будут ждать горожан ежедневно по 8 января с 14 до 19 часов.

Новогодний спектакль "Мыльная опера" (0+) покажут в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2, 3, 4, 5 и 6 января. Это простая, понятная каждому малышу история про приключения в ванной. Спектакль отлично подойдет для первого выхода в театр.

2 января в Тюменском драматическом театре в 12 и 19 часов начнутся показы любимого тюменцами мюзикла "Семейка Аддамс" (16+).

4 января с 12 часов тюменские моржи организуют празднование для всех желающих на базе "Озеро чемпионов" (0+). Гостей ждут конкурсы, игры. Продолжительность мероприятия — два часа.

6 января в 14 часов на площади 400-летия Тюмени стартует ежегодный "Забег Снегурочек" (0+). Принять участие в нем могут горожанки всех возрастов.

В МТЦ "Космос" в праздники представят несколько спектаклей. 4 и 5 января в 11 и 17 часов покажут постановку "Мама, я построил вселенную?" (0+). 6 января в 16 часов начнется первая встреча второй волны проекта "Лес. Космос" (16+). 7 января в 19 часов всех ждут на хореографический спектакль-рассуждение "М.Д.Ж." (12+).

Команда мультицентра "Контора пароходства" подготовила зимнюю афишу событий, куда вошли показы мультфильмов, йога, музыкальный квартирник и другие события (0+).

Инна Пахомова