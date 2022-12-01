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Самым неэкологичным новогодним атрибутом названы бенгальские огни

Общество, 16:50 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Самым неэкологичным новогодним атрибутом Российский экологический оператор назвал бенгальские огни, которые утилизации не подлежат вообще – проволока после выгорания изделия остается покрытой химическими веществами, их необходимо удалять, так что в пунктах металлолома ее не примут.

В топ-5 неэкологичных новогодних игрушек, составленный экологами, также вошли петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком, соответственно.

Чтобы встретить новый год экологично, по мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, лучше отказаться от этих изделий.

"Наши специалисты проанализировали состав популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах в канун праздников и пользующихся наибольшей популярностью, - пояснил он. - Это различные петарды и пиротехника, хлопушки, декоративный снег, мишура с дождиком. Данные товары не включены в перечень расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которого должны быть утилизированы или по которым должен быть уплачен экологический сбор. Эти товары трудно переработать и поэтому они отправятся на полигоны и будут разлагаться десятки лет, их невозможно отобрать на сортировочной ленте для дальнейшей утилизации".

Как правило, новогодние игрушки не подлежат утилизации и ежегодно десятки тонн отходов отправляются после праздников на свалки. Поэтому РЭО в очередной раз призывает отдавать предпочтение качественным товарам, которые можно использовать многократно. А возможность утилизации определенных типов отходов уточнять у регионального оператора своего населенного пункта.

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# экология

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